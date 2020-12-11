ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ СФОРМИРОВАН НОВЫЙ СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ


13:24 11.12.2020

Совет директоров ОАО «Белгазпромбанк» 8 декабря 2020 года единогласно принял решение о внесении изменений в состав правления банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, правление сформировано из действующих сотрудников банка. Исполняющим обязанности председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» назначена заместитель председателя правления Ирина Потапова.

В состав правления также вошли исполнительный директор Татьяна Авраменко, начальник управления финансовых институтов Ирина Антонова, директор департамента корпоративного бизнеса Александр Вождаев, директор департамента розничного бизнеса Константин Кирьянов, исполнительный директор Владимир Короткевич, заместитель председателя правления Александр Сотников.

Временная администрация по управлению банком завершила работу 10 декабря 2020 года в соответствии с постановлением Национального банка № 392 от 9 декабря 2020 года.

Правление ОАО «Белгазпромбанк» приняло полномочия по управлению банком 11 декабря 2020 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.12.2020
валюта курс
EUR 3.0801
USD 2.5476
RUB 3.4583
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0750 -0.0051
USD 2.5334 -0.0142
RUB 3.4639 +0.0056
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0750 3.0800
USD 2.5360 2.5420
RUB 3.4550 3.4650
подробнее

Конвертация в банках
на 11.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2100 1.2130
EUR/RUB 88.7500 89.3000
USD/RUB 73.3000 73.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте