БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ СФОРМИРОВАН НОВЫЙ СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

13:24 11.12.2020 Совет директоров ОАО «Белгазпромбанк» 8 декабря 2020 года единогласно принял решение о внесении изменений в состав правления банка. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, правление сформировано из действующих сотрудников банка. Исполняющим обязанности председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» назначена заместитель председателя правления Ирина Потапова. В состав правления также вошли исполнительный директор Татьяна Авраменко, начальник управления финансовых институтов Ирина Антонова, директор департамента корпоративного бизнеса Александр Вождаев, директор департамента розничного бизнеса Константин Кирьянов, исполнительный директор Владимир Короткевич, заместитель председателя правления Александр Сотников. Временная администрация по управлению банком завершила работу 10 декабря 2020 года в соответствии с постановлением Национального банка № 392 от 9 декабря 2020 года. Правление ОАО «Белгазпромбанк» приняло полномочия по управлению банком 11 декабря 2020 года.