|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПОВЫШАЕТ С 1 ЯНВАРЯ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КАПИТАЛА ДЛЯ БАНКОВ И НКФО
12:12 11.12.2020
Национальный банк повысил минимальные размеры нормативного капитала банков и небанковских кредитно-финансовых организаций (НКФО), которые будут действовать в первом квартале 2021 г.
Согласно размещенной на официальном сайте Нацбанка информации, действовавший в 2020 году минимальный размер нормативного капитала банка увеличен с Br58,1 млн до Br62,06 млн.
Минимальный размер нормативного капитала небанковской кредитно-финансовой организации (НКФО), которые имеют право осуществлять кассовое обслуживание физлиц и юрлиц, менять валюту, покупать и продавать драгметалы и камни, предоставлять банковские ячейки и также заниматься перевозкой денег и ценностей, повышен с Br630 тыс. до Br670 тыс.
Для НКФО с дополнительным правом привлечения средств на депозиты нормативный капитал повышен с Br3,22 млн до Br3,44 млн.
Для НКФО с правом выдачи банковских гарантий, трастового управления и факторинга – с Br6,48 млн Br6,92 млн.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 10.12.2020
Курсы в банках
на 11.12.2020
Конвертация в банках
на 11.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте