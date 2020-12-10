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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК С 15 ДЕКАБРЯ НЕ БУДЕТ БРАТЬ ПЛАТУ ЗА ВЫПУСК КОРПОРАТИВНЫХ КАРТОЧЕК
09:56 11.12.2020
ОАО «БПС-Сбербанк» с 15 декабря 2020 года вносит изменения в Сборник вознаграждений по операциям с банковскими платежными карточками юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, выпуск корпоративных карточек в рамках локального процессингового центра взамен действующих карточек, эмитированных в рамках Банковского процессингового центра, будет осуществляться без оплаты.
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