ОАО «БПС-Сбербанк» с 15 декабря 2020 года вносит изменения в Сборник вознаграждений по операциям с банковскими платежными карточками юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, выпуск корпоративных карточек в рамках локального процессингового центра взамен действующих карточек, эмитированных в рамках Банковского процессингового центра, будет осуществляться без оплаты.