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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЕ БАНКОМАТ И ПЛАТЕЖНО-СПРАВОНЫЙ ТЕРМИНАЛ В СОЛИГОРСКЕ
17:45 10.12.2020
«Приорбанк» ОАО установило в Солигорске новый банкомат и платежно-справочный терминал.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оборудование установлено в гипермаркете Green (ул. Железнодорожная, 21).
Воспользоваться устройствами можно во время работы магазина ежедневно с 09:00 до 23:00.
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