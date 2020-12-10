БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРИОРБАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЕ БАНКОМАТ И ПЛАТЕЖНО-СПРАВОНЫЙ ТЕРМИНАЛ В СОЛИГОРСКЕ

17:45 10.12.2020 «Приорбанк» ОАО установило в Солигорске новый банкомат и платежно-справочный терминал. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оборудование установлено в гипермаркете Green (ул. Железнодорожная, 21). Воспользоваться устройствами можно во время работы магазина ежедневно с 09:00 до 23:00.