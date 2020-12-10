БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

С 11 ДЕКАБРЯ В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ ВСТУПАЮТ В СИЛУ ПРАВИЛА СИСТЕМЫ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ «БЕРЛИО

14:54 10.12.2020 С 11 декабря 2020 года вступают в силу Правила системы расчетов с использованием электронных денег «Берлио, описывающие функционирование системы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белгазпромбанк», в правилах отражены следующие процедуры: открытия и закрытия электронных кошельков различными участниками системы; приобретения, распространения, использования и погашения электронных денег.