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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 11 ДЕКАБРЯ В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ ВСТУПАЮТ В СИЛУ ПРАВИЛА СИСТЕМЫ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ «БЕРЛИО
14:54 10.12.2020
С 11 декабря 2020 года вступают в силу Правила системы расчетов с использованием электронных денег «Берлио, описывающие функционирование системы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белгазпромбанк», в правилах отражены следующие процедуры: открытия и закрытия электронных кошельков различными участниками системы; приобретения, распространения, использования и погашения электронных денег.
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