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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ПЕРЕХОДИТ НА БОНУСНУЮ ПРОГРАММУ ЛОЯЛЬНОСТИ
12:34 10.12.2020
Банк БелВЭБ запускает программу лояльности UP4U, которая предусматривает расширенные возможности для клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, за операции с карточками, оформление банковских услуг в мобильном приложении UP и покупку товаров в маркетплейс начисляются баллы, которые можно обменять на реальные скидки в магазинах.
С внедрением новой программы лояльности с 1 января 2021 года прекращается начисление money-back по всем карточкам банка, за исключением Mastercard World «Дива» и карточкам для пенсионеров из пакета «Движение».
«Мы отходим от стандартного начисления money-back и даем клиентам более эффективный инструмент управления личными средствами, создаем экосистему для удовлетворения всего спектра финансовых потребностей клиентов и вовлекаем их в процесс комплексного потребления банковских услуг, – пояснил член правления Банка БелВЭБ Анатолий Павлович. – Ранее получателями бонусов были только держатели карточек. Теперь такая возможность появилась и у клиентов, пользующихся другими услугами банка».
Баллы за совершение банковских операций и розничных покупок начисляются ежедневно. Буквально на следующий день их можно потратить в ведущих магазинах-партнерах банка по всей республике. Максимальная сумма начислений в месяц – 300 баллов.
Размер начисляемых баллов зависит от типа карточки и вида оформляемых услуг. Так, держатели премиальных пакетов услуг линейки «ВСЕ» могут каждый месяц выбирать любимые категории начисления баллов. Например, пользователи пакета услуг «Все по максимуму» могут одновременно назначить 3 любимых категории из 10 возможных.
Дополнительно предоставляются баллы за регистрацию и в день рождения клиента.
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