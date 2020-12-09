БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БТА БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

09:56 10.12.2020 ЗАО «БТА Банк» с 10 декабря 2020 года вносит изменения в Перечень вознаграждений. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предоставление справки об остатке кредитной задолженности по кредитному договору с учетом дополнительных параметров, указанных кредитополучателем (расширенной формы), обойдется в 29 рублей.