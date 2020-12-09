БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НАЦБАНК ОТЗЫВАЕТ ВРЕМЕННУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ ИЗ БЕЛГАЗПРОМБАНКА

17:55 09.12.2020 Правлением Национального банка принято решение о прекращении деятельности временной администрации по управлению ОАО ˮБелгазпромбанк" (постановление № 392 от 9 декабря 2020 г.) Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, последний день работы временной администрации по управлению ОАО ˮБелгазпромбанк" - 10 декабря 2020 г. Временная администрация была введена с 15 июня 2020 г. на 6 месяцев. Решение о прекращении деятельности временной администрации принято с учетом избрания советом директоров ОАО ˮБелгазпромбанк" нового состава правления.