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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК ОТЗЫВАЕТ ВРЕМЕННУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ ИЗ БЕЛГАЗПРОМБАНКА
17:55 09.12.2020
Правлением Национального банка принято решение о прекращении деятельности временной администрации по управлению ОАО ˮБелгазпромбанк" (постановление № 392 от 9 декабря 2020 г.)
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, последний день работы временной администрации по управлению ОАО ˮБелгазпромбанк" - 10 декабря 2020 г.
Временная администрация была введена с 15 июня 2020 г. на 6 месяцев.
Решение о прекращении деятельности временной администрации принято с учетом избрания советом директоров ОАО ˮБелгазпромбанк" нового состава правления.
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