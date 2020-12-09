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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ЦБУ В РЕЧИЦЕ И ЖОДИНО
17:21 09.12.2020
ОАО «СтатусБанк» приостанавливает работу двух центров банковских услуг (ЦБУ) в Речице и Жодино.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 9 декабря 2020 года приостанавливается работа ЦБУ № 302 в Речице (ул. Пролетарская, 118. ТЦ «Евроопт»).
С 12 по 13 декабря приостанавливается работа ЦБУ № 501 в Жодино (ул. 50 лет Октября, 18).
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