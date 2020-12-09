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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


S&P ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ БЕЛАРУСБАНКА, БАНКА БЕЛВЭБ И БЕЛАГРОПРОМБАНКА НА УРОВНЕ «В» С НЕГАТИВНЫМ ПРОГНОЗОМ


15:35 09.12.2020

S&P Global Ratings сегодня подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента «В/В» белорусских финансовых организаций Беларусбанк, Белагропромбанк и Банк БелВЭБ, а также вывело их из списка CreditWatch Negative, куда они были помещены 11 сентября 2020 г.

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогнозы изменения рейтингов всех трех банков — «Негативные».

«Подтверждение рейтингов и выведение их из списка CreditWatch отражает наше мнение о том, что непосредственное давление на профиль фондирования белорусских банков несколько уменьшилось ввиду снижения темпов оттока депозитов. Резкий отток депозитов, отмечавшийся в августе-сентябре 2020 г., замедлился, и банкам удалось стабилизировать давление на их профили фондирования за счет ограничения объема выдаваемых кредитов и повышения процентных ставок по депозитам. Более того, мы не ожидаем, что в ближайшие 12 месяцев белорусские банки смогут восстановить темпы роста кредитования, отмечавшиеся до начала 2020 г.», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что номинальный рост кредитных портфелей в 2020 г. во многом был обусловлен переоценкой кредитов, деноминированных в иностранной валюте, после обесценения белорусского рубля по отношению к доллару США почти на 20% по сравнению с началом 2020 г.

Кроме того, в октябре 2020 г. белорусские банки повысили процентные ставки по депозитам примерно на 800 базисных пунктов (б.п.) по сравнению с первым кварталом 2020 г., что обусловило рост ставок по розничным депозитам, номинированным в национальной валюте, почти до 17%. Эти меры способствовали поддержанию положительных значений запасов ликвидности.

«Тем не менее мы ожидаем, что белорусские банки продолжат испытывать давление на показатели ликвидности и качество активов в ближайшие 12 месяцев вследствие ожидаемого длительного периода политической нестабильности и экономической неопределенности. Мы считаем, что продолжительный период политической нестабильности и экономической неопределенности продолжит оказывать негативное влияние на доверие вкладчиков и стабильность ресурсной базы банковского сектора; показатели ликвидности также будут оставаться под давлением в течение следующего года. Кроме того, мы полагаем, что неблагоприятные макроэкономические условия приведут к ухудшению качества активов банковского сектора, оказывая дополнительное давление на показатели капитализации, что усилит зависимость крупнейших банков от поддержки капиталом со стороны правительства», - считают аналитики агентства.

Они также отмечают, что подушка ликвидности всех трех банков по-прежнему покрывает их предстоящие платежи по долговым обязательствам, привлеченным на рынке капитала.
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