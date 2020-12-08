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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ВЫПУСТИТ В ДЕКАБРЕ 12 НОВЫХ ПАМЯТНЫХ МОНЕТ
11:36 09.12.2020
Национальный банк Беларуси с 15 декабря 2020 г выпустит в обращение новые памятные монеты, являющиеся законным платежным средством. Об этом говорится в постановлении Нацбанка № 384 от 4 декабря 2020 года.
Согласно опубликованному в НЦПИ документу, к выпуску готовятся следующие монеты:
серебряная монета «Беларусь – Украіна. Духоўная спадчына. Ірмалагіён» номиналом 50 рублей, тиражом 999 штук;
серебряная монета «Летнія віды спорту. Тэніс» номиналом 20 рублей, тиражом 699 штук;
серебряная монета «Выяўленчае мастацтва. Авангард. УНОВИС» номиналом 20 рублей, тиражом 999 штук;
медно-никелевая монета «Беларусь – Украіна. Духоўная спадчына. Ірмалагіён» номиналом 1 рубль, тиражом 1999 штук;
медно-никелевая монета «Летнія віды спорту. Тэніс» номиналом 1 рубль, тиражом 1499 штук;
медно-никелевая монету «Выяўленчае мастацтва. Авангард. УНОВИС» номиналом 1 рубль, тиражом 1699 штук;
биметаллическая монета из стали, покрытой медью и латунью, и из стали, покрытой медью и никелем, «Чачэрская ратуша» серии «Архітэктурная спадчына Беларусі» номиналом 2 рубля, тиражом 25 тыс. штук;
биметаллическая монета из стали, покрытой медью и латунью, и из стали, покрытой медью и никелем, «Касцёл бернардзінцаў. Будслаў» серии «Архітэктурная спадчына Беларусі» номиналом 2 рубля, тиражом 25 тыс. штук;
биметаллическая монета из стали, покрытой медью и латунью, и из стали, покрытой медью и никелем, «Барысаглебская царква. Гродна» серии «Архітэктурная спадчына Беларусі» номиналом 2 рубля, тиражом 25 тыс. штук;
биметаллическая монета из стали, покрытой медью и латунью, и из стали, покрытой медью и никелем, «Касцёл Яна Хрысціцеля. Камаі» серии «Архітэктурная спадчына Беларусі» номиналом 2 бел рубля, тиражом 25 тыс. штук;
биметаллическая монета из стали, покрытой медью и латунью, и из стали, покрытой медью и никелем, «Косаўскі палац» серии «Архітэктурная спадчына Беларусі» номиналом 2 рубля, тиражом 25 тыс. штук;
биметаллическая монета из стали, покрытой медью и латунью, и из стали, покрытой медью и никелем, «Будынак гарадскога тэатра. Магілёў» серии «Архітэктурная спадчына Беларусі» номиналом 2 рубля, тиражом 25 тыс. штук.
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