ОАО "Банк БелВЭБ" с 9 декабря 2020 года увеличивает процентные ставки по депозитам в белорусских рублях и долларах США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по срочному безотзывному вкладу «Персональный» в белорусских рублях на 3 месяца составит 18,0% годовых, на 7 месяцев – 13,0%, на 13 месяцев - 13,0%, на 24 месяца - 13,0%. Минимальная первоначальная сумма вклада составляет 2000 белорусских рублей (для клиентов категории VIP) и 100 тысяч белорусских рублей (для клиентов категории «Классик», «Престиж» и «Премиум»).

Фиксированная ставка по срочному депозиту «Универсальный безотзывный» в российских рублях на 35 дней составит 17,5%, на 3 месяца - 17,8%, на 7 месяцев – 12,8%, на 13 месяцев - 12,8%, на 24 месяца - 12,8%. Минимальная первоначальная сумма вклада – 100 белорусских рублей.

Фиксированная ставка по срочному вкладу «Универсальный безотзывный» в долларах США на 35 дней составил 1,2%, на 3 месяца - 1,2%, на 7 месяцев – 1,2%, на 13 месяцев - 2,0%, на 24 месяца - 2,3%. Минимальная первоначальная сумма вклада - 100 долларов США.

Фиксированная процентная ставка срочного безотзывного депозита «Сберегательный вкл@д» в белорусских рублях на 35 дней определена в размере 17,5% годовых, на 3 месяца - 18,0%, на 7 месяцев – 13,0%, на 13 месяцев - 13,0 %, на 24 месяца - 13,0%. Минимальная первоначальная сумма вклада – 50 белорусских рублей.

Фиксированная процентная ставка срочного безотзывного вклада «Сберегательный вкл@д» в долларах США на 3 месяца - 1,25%, на 7 месяцев – 1,25%, на 13 месяцев - 2,3%, на 24 месяца - 2,3%. Минимальная первоначальная сумма вклада – 50 долларов США.