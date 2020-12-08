|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ЗАКРЫВАЕТ ОТДЕЛЕНИЯ В МИНСКЕ И БАРАНОВИЧАХ
17:34 08.12.2020
«Приорбанк» ОАО с целью оптимизации закрывает отделения в Минске и Барановичах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 14 декабря 2020 года закрывается отделение в Минске на ул. Сухаревская, 31 и с 1 января 2021 года – на ул. Промузел Западный ТЭЦ-4.
В Барановичах (пр-т Советский, 35) отделение закрывается с 1 января 2021 года.
Вместе с тем Приорбанк напоминает, что большинство операций по карточкам можно продолжать совершать в интернет-банке для физических лиц и для бизнеса, а также через клиент-банк.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 08.12.2020
Курсы в банках
на 08.12.2020
Конвертация в банках
на 08.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте