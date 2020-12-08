«Приорбанк» ОАО с целью оптимизации закрывает отделения в Минске и Барановичах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 14 декабря 2020 года закрывается отделение в Минске на ул. Сухаревская, 31 и с 1 января 2021 года – на ул. Промузел Западный ТЭЦ-4.

В Барановичах (пр-т Советский, 35) отделение закрывается с 1 января 2021 года.

Вместе с тем Приорбанк напоминает, что большинство операций по карточкам можно продолжать совершать в интернет-банке для физических лиц и для бизнеса, а также через клиент-банк.