ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРИОРБАНК ЗАКРЫВАЕТ ОТДЕЛЕНИЯ В МИНСКЕ И БАРАНОВИЧАХ


17:34 08.12.2020

«Приорбанк» ОАО с целью оптимизации закрывает отделения в Минске и Барановичах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 14 декабря 2020 года закрывается отделение в Минске на ул. Сухаревская, 31 и с 1 января 2021 года – на ул. Промузел Западный ТЭЦ-4.

В Барановичах (пр-т Советский, 35) отделение закрывается с 1 января 2021 года.

Вместе с тем Приорбанк напоминает, что большинство операций по карточкам можно продолжать совершать в интернет-банке для физических лиц и для бизнеса, а также через клиент-банк.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.12.2020
валюта курс
EUR 3.1076
USD 2.5674
RUB 3.4560
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0968 -0.0108
USD 2.5572 -0.0102
RUB 3.4742 +0.0182
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0920 3.0990
USD 2.5540 2.5570
RUB 3.4720 3.4800
подробнее

Конвертация в банках
на 08.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2090 1.2120
EUR/RUB 88.8000 89.2500
USD/RUB 73.3000 73.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте