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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛИНВЕСТБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОПСОГЛАШЕНИЕ К КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ


16:55 08.12.2020

ОАО «Белинвестбанк» предлагает кредитополучателям – физическим лицам – заключить дополнительные соглашения об уменьшении размера процентов за пользование кредитом к кредитному договору.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, дополнительное соглашение заключается к кредитным договорам, условиями которых предусмотрены определение размера процентов за пользование кредитом с применением одновременно переменной и фиксированной годовых процентных ставок и установление минимального размера процентов за пользование кредитом.

Дополнительное соглашение позволяет установить проценты за пользование кредитом с применением только переменной годовой процентной ставки в размере, определенном кредитным договором (но не более 13,33% годовых). Заключается дополнительное соглашение без посещения офиса банка путем акцепта оферты при совершении клиентом с 25 ноября по 27 декабря 2020 г. (включительно) действия, предусмотренного кредитным договором, следствием которого будет являться предоставление кредита или любого транша по нему либо погашение любой задолженности, образовавшейся по кредитному договору (например, уплата процентов за пользование кредитом, неустойки). При этом минимальная сумма операции не устанавливается.

Ознакомиться с дополнительным соглашением об уменьшении размера процентов за пользование кредитом к кредитному договору можно на сайте банка.
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