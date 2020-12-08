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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ЗАКРЫВАЕТ КАССУ № 16 В МИНСКЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ УРМ № 616 В БОБРУЙСКЕ
15:42 08.12.2020
ОАО «СтатусБанк» c 9 декабря 2020 года закрывает кассу № 16 в Минске (ул. Казимировская, 6).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, c 9 декабря возобновляется работа удаленного рабочего места № 616 в Бобруйске (ул. Минская, 111).
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