БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ЗАКРЫВАЕТ КАССУ № 16 В МИНСКЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ УРМ № 616 В БОБРУЙСКЕ

15:42 08.12.2020 ОАО «СтатусБанк» c 9 декабря 2020 года закрывает кассу № 16 в Минске (ул. Казимировская, 6). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, c 9 декабря возобновляется работа удаленного рабочего места № 616 в Бобруйске (ул. Минская, 111).