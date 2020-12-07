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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УТРОМ 10 ДЕКАБРЯ НЕКОТОРЫЕ СЕРВИСЫ БЕЛАРУСБАНКА БУДУТ НЕДОСТУПНЫ
13:06 08.12.2020
Утром 10 декабря некоторые сервисы Беларусбанка будут недоступны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, с 7:30 по 9:00 будут проводиться регламентные работы по обновлению программного обеспечения банка. На время проведения работ сервисы банка по погашению кредитов через ЕРИП, пополнения счетов через ЕРИП и оплата платежей в пользу интернет-сервисов (игры, социальные сети и т.п.) будут недоступны.
Беларусбанк приносит извинения за неудобства.
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