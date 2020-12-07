БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

УТРОМ 10 ДЕКАБРЯ НЕКОТОРЫЕ СЕРВИСЫ БЕЛАРУСБАНКА БУДУТ НЕДОСТУПНЫ

13:06 08.12.2020 Утром 10 декабря некоторые сервисы Беларусбанка будут недоступны. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, с 7:30 по 9:00 будут проводиться регламентные работы по обновлению программного обеспечения банка. На время проведения работ сервисы банка по погашению кредитов через ЕРИП, пополнения счетов через ЕРИП и оплата платежей в пользу интернет-сервисов (игры, социальные сети и т.п.) будут недоступны. Беларусбанк приносит извинения за неудобства.