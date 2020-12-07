ОАО «Белинвестбанк» стал обладателем премии в номинации «Лучшие технологические решения в области цифрового банкинга-2020 г. (в регионе СНГ)», сообщает пресс-служба банка.

Премия присуждена жюри CFI (Capital Finance International) за развитие многофункциональной цифровой платформы, которая выводит качество обслуживания клиентов на совершенно новый уровень.

Сегодня Белинвестанк обладает не только разветвленной сетью отделений и банкоматов на всей территории страны, но и современными каналами дистанционного обслуживания, которые позволяют совершать банковские операции вне зависимости от времени работы офисов банка и месторасположения подразделений. Это дает возможность клиентам осуществлять платежи по кредитам, пополнять депозитные счета, отправлять денежные переводы в различных валютах или совершать онлайн-покупки максимально удобно, быстро и безопасно в режиме реального времени 24/7/365.

Все это достигается благодаря современному мобильному приложению для смартфона, Интернет-банкингу, доступному на компьютере или планшете, а также инновационному мобильному платежному сервису «Оплати», возможности которого выходят за рамки стандартных финансовых сервисов, создавая целую ЭкоСистему для клиентов не только Белинвестбанка, но и любого жителя Беларуси.

Развитие дистанционных каналов обслуживания дает возможность клиентам банка дополнительно обезопасить себя и своих близких в условиях ухудшающейся эпидемиологической ситуации, осуществляя финансовые операции в онлайн-режиме.

Дистанционный формат сотрудничества предусмотрен и для представителей бизнеса. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут стать клиентами банка полностью дистанционно, находясь в собственном офисе или работая в удаленном формате. Подключение бизнеса «под ключ» происходит в течение всего нескольких часов.