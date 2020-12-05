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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В НОЧЬ С 14 НА 15 ДЕКАБРЯ БУДУТ НЕДОСТУПНЫ НЕКОТОРЫЕ СЕРВИСЫ ПАРИТЕТБАНКА
17:50 07.12.2020
В ночь с 14 на 15 декабря будут недоступны некоторые сервисы Паритетбанка по дистанционному обслуживанию.
«С 22:00 14 декабря по 03:00 15 декабря 2020 года в связи с проведением регламентных работ по установке обновлений в автоматизированной банковской системе Paritetbank, будут недоступны следующие сервисы системы дистанционного банковского обслуживания: интернет-банкинг для частных и для корпоративных клиентов; мобильный-банк для частных и для корпоративных клиентов; клиент-банк для корпоративных клиентов», - говорится в сообщении финучреждения.
Банк приносит извинения за возможные неудобства.
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