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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АКЦИОНЕРЫ БПС-СБЕРБАНКА ПРОВЕДУТ 15 ДЕКАБРЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
13:22 07.12.2020
15 декабря 2020 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется распределить нераспределенную прибыль прошлых лет.
Кроме того, речь пойдет о выплате дивидендов.
Внеочередное общее собрание созывается на основании требования основного акционера – ПАО Сбербанк, обладающего 98,43% голосов от общего количества голосов акционеров ОАО «БПС-Сбербанк».
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