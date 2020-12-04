БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АКЦИОНЕРЫ БПС-СБЕРБАНКА ПРОВЕДУТ 15 ДЕКАБРЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

13:22 07.12.2020 15 декабря 2020 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется распределить нераспределенную прибыль прошлых лет. Кроме того, речь пойдет о выплате дивидендов. Внеочередное общее собрание созывается на основании требования основного акционера – ПАО Сбербанк, обладающего 98,43% голосов от общего количества голосов акционеров ОАО «БПС-Сбербанк».