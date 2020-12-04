ОАО "Технобанк" выпустило платежную карточку ДостатОК.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в ней объединены возможности платежной карточки и вклада.

Карточка ДостатОК сохраняет возможность свободного и оперативного управления финансами: размещенные на ней деньги всегда доступны, а сама карточка – это современное и удобное платежное средство.

По карточке ДостатОК начисляется два уровня дохода: повышенные проценты – начисляются на минимальную сумму средств на счете в течение месяца; проценты по ставке до востребования – на остальные суммы.

К преимуществам карточки относятся: бесплатное обслуживание карточки в течение первых 3х месяцев; валюта счета: в белорусских рублях, долларах США, евро; повышенная процентная ставка на минимальный остаток по счету (20% годовых в белорусских рублях, 0,75% годовых в долларах США, 0,5% годовых в евро); ежемесячная капитализация; дополнительные взносы во вклад; NFC платежи при помощи смартфонов.