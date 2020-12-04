ЗАО «Банк «Решение» возобновило сервис регистрации реквизитов QIWI Кошелька для пополнения на территории Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в ходе проведенных технических работ осуществлен переход на новый сервис идентификации, который позволяет автоматизировать и ускорить процесс сбора и передачи данных для дальнейшей обработки.

Таким образом, для новых пользователей срок прохождения процесса идентификации сократился до 1 часа (ранее — до 2 суток).