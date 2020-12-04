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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК «РЕШЕНИЕ» ВОЗОБНОВИЛ РЕГИСТРАЦИЮ QIWI КОШЕЛЬКА
10:35 07.12.2020
ЗАО «Банк «Решение» возобновило сервис регистрации реквизитов QIWI Кошелька для пополнения на территории Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в ходе проведенных технических работ осуществлен переход на новый сервис идентификации, который позволяет автоматизировать и ускорить процесс сбора и передачи данных для дальнейшей обработки.
Таким образом, для новых пользователей срок прохождения процесса идентификации сократился до 1 часа (ранее — до 2 суток).
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