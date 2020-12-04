БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НОВОЕ УДАЛЕННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО СТАТУСБАНКА ОТКРОЕТСЯ 7 ДЕКАБРЯ В МОГИЛЕВЕ

17:51 04.12.2020 ОАО «СтатусБанк» 7 декабря 2020 г. открывает удаленное рабочее место (УРМ) № 617 в Могилеве (ул. Гагарина, 79. ТЦ "Евроопт"). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, спектр оказываемых услуг УРМ для физических лиц следующий: прием документов на предоставление кредита; выдача кредита (в том числе оформление кредитного договора и других документов); открытие/закрытие текущего (расчетного) счета, доступ к которому может быть обеспечен при использовании банковской платежной карточки; оформление платежного поручения на досрочное (частичное/полное) погашение кредита (если погашение кредита осуществляется путем списания денежных средств с текущего счета); оформление платежного поручения на перевод денежных средств в белорусских рублях по поручению клиента без использования карточки в пользу резидента, на счет открытый в ОАО «СтатусБанк»; прием заявлений на выпуск/перевыпуск банковских платежных карточек; - прием заявлений на досрочное расторжение кредитного договора (в период действия возобновляемой кредитной линии); прием заявлений/выдача документов по заявлениям клиентов – физических лиц (справки, выписки, остаток денежных средств, остаток задолженности, реструктуризация кредита); прием документов (в том числе расчетных) для закрытия банковских счетов, прекращения договорных отношений (в том числе от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); прием имущества ОАО «СтатусБанк», ранее переданного клиенту в рамках договорных отношений.