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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НОВОЕ УДАЛЕННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО СТАТУСБАНКА ОТКРОЕТСЯ 7 ДЕКАБРЯ В МОГИЛЕВЕ


17:51 04.12.2020

ОАО «СтатусБанк» 7 декабря 2020 г. открывает удаленное рабочее место (УРМ) № 617 в Могилеве (ул. Гагарина, 79. ТЦ "Евроопт").

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, спектр оказываемых услуг УРМ для физических лиц следующий:

прием документов на предоставление кредита; выдача кредита (в том числе оформление кредитного договора и других документов); открытие/закрытие текущего (расчетного) счета, доступ к которому может быть обеспечен при использовании банковской платежной карточки; оформление платежного поручения на досрочное (частичное/полное) погашение кредита (если погашение кредита осуществляется путем списания денежных средств с текущего счета); оформление платежного поручения на перевод денежных средств в белорусских рублях по поручению клиента без использования карточки в пользу резидента, на счет открытый в ОАО «СтатусБанк»;

прием заявлений на выпуск/перевыпуск банковских платежных карточек;

- прием заявлений на досрочное расторжение кредитного договора (в период действия возобновляемой кредитной линии);

прием заявлений/выдача документов по заявлениям клиентов – физических лиц (справки, выписки, остаток денежных средств, остаток задолженности, реструктуризация кредита);

прием документов (в том числе расчетных) для закрытия банковских счетов, прекращения договорных отношений (в том числе от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

прием имущества ОАО «СтатусБанк», ранее переданного клиенту в рамках договорных отношений.
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