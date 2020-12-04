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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ РАЗРАБОТАЛ КОМПЛЕКСНОЕ ПРОДУКТОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ


17:37 04.12.2020

ОАО «Банк БелВЭБ» подготовило комплексное продуктовое предложение для международных автомобильных перевозчиков. Об этом сообщил директор департамента малого и среднего бизнеса Банка БелВЭБ Виктор Шалак в ходе информационно-консультативного вебинара «Финансовая аренда (лизинг): юридические аспекты. Порядок применения нормативной правовой базы при осуществлении лизинговых сделок и практические аспекты их реализации».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предложение Банка БелВЭБ включает расчетные сервисы и кредитные продукты, которые в полой мере учитывают потребности клиентов – членов БАМАП.

Предлагаются индивидуальные условия по совершению валютно-обменных операций, осуществлению международных платежей. Немаловажным условием поддержки является восполнение оборотного капитала компаний.

В частности, сегодня доступны финансирование в виде овердрафтов и возобновляемых линий, факторинг, гарантии в пользу БАМАП и таможни. Доступны отраслевые пакеты услуг, действуют партнерские программы в юридической, бухгалтерской и страховой сферах.

Организаторами вебинара выступили Ассоциация лизингодателей Беларуси и Ассоциация международных автомобильных перевозчиков «БАМАП».
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