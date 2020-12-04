«Приорбанк» ОАО приостанавливает работу отделения в Кричеве (м-н «Сож», д.5).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, отделение будет закрыто до 11 декабря 2020 года по техническим причинам.

Предполагаемая дата возобновления работы — 14 декабря 2020 года.

Для совершения необходимых операций рекомендуется использовать интернет-банк для физических лиц и для бизнеса, а также клиент-банк.