|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ОТДЕЛЕНИЯ В КРИЧЕВЕ
17:16 04.12.2020
«Приорбанк» ОАО приостанавливает работу отделения в Кричеве (м-н «Сож», д.5).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, отделение будет закрыто до 11 декабря 2020 года по техническим причинам.
Предполагаемая дата возобновления работы — 14 декабря 2020 года.
Для совершения необходимых операций рекомендуется использовать интернет-банк для физических лиц и для бизнеса, а также клиент-банк.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 04.12.2020
Курсы в банках
на 04.12.2020
Конвертация в банках
на 04.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте