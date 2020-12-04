БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦБУ № 601 СТАТУСБАНКА В СТАРЫХ ДОРОГАХ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ С 7 ПО 24 ДЕКАБРЯ

16:51 04.12.2020 ОАО «СтатусБанк» c 7 декабря приостанавливает работу ЦБУ № 601 в Старых дорогах (ул. Московская, 84). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ЦБУ будет закрыто по 24 декабря 2020 г.