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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦБУ № 601 СТАТУСБАНКА В СТАРЫХ ДОРОГАХ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ С 7 ПО 24 ДЕКАБРЯ
16:51 04.12.2020
ОАО «СтатусБанк» c 7 декабря приостанавливает работу ЦБУ № 601 в Старых дорогах (ул. Московская, 84).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ЦБУ будет закрыто по 24 декабря 2020 г.
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