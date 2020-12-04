БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ ПОВ № 40 В БРЕСТЕ

16:06 04.12.2020 «Франсабанк» ОАО с 4 декабря 2020 года возобновило работу пункта обмена валюты (ПОВ) № 40 в Бресте (ул. Московская, 210. ТЦ «Корона»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.