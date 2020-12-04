БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК С 4 ДЕКАБРЯ ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ УРМ № 213 В ВИТЕБСКЕ

15:12 04.12.2020 ОАО «СтатусБанк» с 4 декабря 2020 г. приостановил работу удаленного рабочего места (УРМ) № 213 в Витебске (пр. Московский, 60А-1. ТЦ «Евроопт»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, УРМ будет закрыто по 7 декабря.