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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ ПУНКТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ № 1 В МИНСКЕ
14:54 04.12.2020
ЗАО «РРБ–Банк» возобновляет работу пункта банковских услуг № 1 в Минске (ул. Маяковского, 184/1. Червенский рынок в Лошице.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пункт будет работать в обычном режиме.
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