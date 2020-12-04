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РРБ-БАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ ПУНКТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ № 1 В МИНСКЕ

14:54 04.12.2020 ЗАО «РРБ–Банк» возобновляет работу пункта банковских услуг № 1 в Минске (ул. Маяковского, 184/1. Червенский рынок в Лошице. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пункт будет работать в обычном режиме.