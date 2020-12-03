По итогам работы за ноябрь 2020 года Белгазпромбанк получил прибыль в размере 3,8 млн рублей.

При этом банк сохраняет за собой 6-е место в банковской системе по размеру чистой прибыли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в финансово-экономическом управлении Белгазпромбанка, рентабельность активов банка (ROAA) в годовом выражении составляет 1,4%.

Ресурсная база банка в ноябре оставалась стабильной. Прирост срочных вкладов юридических лиц и населения превысил 4%, увеличение остатков на текущих счетах бизнес-клиентов составило 6,5%.

На протяжении ноября банк обеспечил соблюдение пруденциальных нормативов, обязательств перед вкладчиками и кредиторами в полном объеме.