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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИБЫЛЬ БЕЛГАЗПРОМБАНКА ЗА НОЯБРЬ СОСТАВИЛА 3,8 МЛН РУБЛЕЙ
12:23 04.12.2020
По итогам работы за ноябрь 2020 года Белгазпромбанк получил прибыль в размере 3,8 млн рублей.
При этом банк сохраняет за собой 6-е место в банковской системе по размеру чистой прибыли.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в финансово-экономическом управлении Белгазпромбанка, рентабельность активов банка (ROAA) в годовом выражении составляет 1,4%.
Ресурсная база банка в ноябре оставалась стабильной. Прирост срочных вкладов юридических лиц и населения превысил 4%, увеличение остатков на текущих счетах бизнес-клиентов составило 6,5%.
На протяжении ноября банк обеспечил соблюдение пруденциальных нормативов, обязательств перед вкладчиками и кредиторами в полном объеме.
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