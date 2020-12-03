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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЙ ВИД ГАРАНТИИ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ПРЕДЛАГАЮТ В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ
10:53 04.12.2020
ОАО «Белинвестбанк» внедряет новый вид гарантии в качестве поддержки малого и среднего бизнеса - «Экспресс-гарантия».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, «Экспресс-гарантия» оформляется при получении тендерной (конкурсной) гарантии; гарантии возврата авансов; гарантии исполнения договоров (контрактов); гарантии платежей.
Наличие полного пакета документов обеспечивает рассмотрение заявки на получение «Экспресс-гарантии» в течение суток.
Гарантия выдается в белорусских рублях, ее максимальная сумма составляет 100 тыс. белорусских рублей, а срок действия - не более 12 месяцев.
Оформление «Экспресс-гарантии» возможно, если компания относится к малому и среднему бизнесу и является резидентом Беларуси; имеет объем годовой выручки до 7 млн долларов США; является клиентом Белинвестбанка и имеет совокупный лимит задолженности по кредитным операциям перед банком, не превышающий сумму, эквивалентную 400 тыс. белорусских рублей; непрерывно осуществляет хозяйственную деятельность с даты государственной регистрации (создания) не менее 1 года.
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