БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НОВЫЙ ВИД ГАРАНТИИ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ПРЕДЛАГАЮТ В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ

10:53 04.12.2020 ОАО «Белинвестбанк» внедряет новый вид гарантии в качестве поддержки малого и среднего бизнеса - «Экспресс-гарантия». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, «Экспресс-гарантия» оформляется при получении тендерной (конкурсной) гарантии; гарантии возврата авансов; гарантии исполнения договоров (контрактов); гарантии платежей. Наличие полного пакета документов обеспечивает рассмотрение заявки на получение «Экспресс-гарантии» в течение суток. Гарантия выдается в белорусских рублях, ее максимальная сумма составляет 100 тыс. белорусских рублей, а срок действия - не более 12 месяцев. Оформление «Экспресс-гарантии» возможно, если компания относится к малому и среднему бизнесу и является резидентом Беларуси; имеет объем годовой выручки до 7 млн долларов США; является клиентом Белинвестбанка и имеет совокупный лимит задолженности по кредитным операциям перед банком, не превышающий сумму, эквивалентную 400 тыс. белорусских рублей; непрерывно осуществляет хозяйственную деятельность с даты государственной регистрации (создания) не менее 1 года.