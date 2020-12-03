БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ UP БАНКА БЕЛВЭБ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОКУПАТЬ ТОПЛИВО НА АЗС

09:53 04.12.2020 Покупка топлива в сети АЗС «Белоруснефть» стала доступна для пользователей мобильного приложения UP Банка БелВЭБ. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для оплаты достаточно зайти в приложение банка и в разделе «Магазин» выбрать меню «Заправка». Далее необходимо выбрать заправку, тип и объем топлива. Оплату можно совершить с карты Банка БелВЭБ.