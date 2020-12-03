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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ UP БАНКА БЕЛВЭБ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОКУПАТЬ ТОПЛИВО НА АЗС
09:53 04.12.2020
Покупка топлива в сети АЗС «Белоруснефть» стала доступна для пользователей мобильного приложения UP Банка БелВЭБ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для оплаты достаточно зайти в приложение банка и в разделе «Магазин» выбрать меню «Заправка». Далее необходимо выбрать заправку, тип и объем топлива.
Оплату можно совершить с карты Банка БелВЭБ.
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