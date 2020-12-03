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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БСБ БАНКЕ ЗАПУСТИЛИ СЕРВИС КОШЕЛЕК PAY ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ MASTERCARD
17:43 03.12.2020
ЗАО «БСБ Банк» предоставило возможность бесконтактных мобильных платежей через сервис Кошелек Pay для держателей карточек Mastercard.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с помощью нового сервиса можно быстро и безопасно оплачивать покупки смартфоном
Кроме того, в Кошелек Pay можно добавить дисконтные карты, подарочные сертификаты, билеты и купоны, чтобы они всегда были под рукой, в одном приложении.
В скором времени сервис станет доступен и для владельцев карт Visa БСБ Банка.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить на смартфон приложение «Кошелек» и выбрать в нем «Добавить карту». Далее следует ввести реквизиты карты вручную или считать реквизиты карты с помощью NFC-модуля телефона. Затем нужно принять условия пользовательского соглашения. После это остается ввести проверочный код из смс-сообщения банка, чтобы активировать карту для бесконтактной оплаты телефоном.
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