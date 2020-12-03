Заявления о перечислении пенсий, пособий и других социальных выплат на счета, открытые в «Приорбанк» ОАО, срок по которым истекает в период с 1 января 2021 г. по 1 июня 2021 г., будут продлены в автоматическом режиме на один год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обращаться лично в отделения банка не нужно.

Дополнительно всем клиентам будет разослано информационное сообщение.