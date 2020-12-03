|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ПЕНСИЙ И ДРУГИХ СОЦВЫПЛАТ
16:51 03.12.2020
Заявления о перечислении пенсий, пособий и других социальных выплат на счета, открытые в «Приорбанк» ОАО, срок по которым истекает в период с 1 января 2021 г. по 1 июня 2021 г., будут продлены в автоматическом режиме на один год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обращаться лично в отделения банка не нужно.
Дополнительно всем клиентам будет разослано информационное сообщение.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 03.12.2020
Курсы в банках
на 03.12.2020
Конвертация в банках
на 03.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте