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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРИОРБАНК АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ПЕНСИЙ И ДРУГИХ СОЦВЫПЛАТ


16:51 03.12.2020

Заявления о перечислении пенсий, пособий и других социальных выплат на счета, открытые в «Приорбанк» ОАО, срок по которым истекает в период с 1 января 2021 г. по 1 июня 2021 г., будут продлены в автоматическом режиме на один год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обращаться лично в отделения банка не нужно.

Дополнительно всем клиентам будет разослано информационное сообщение.
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