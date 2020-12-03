БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ КАСС В МИНСКЕ И МИНСКОМ РАЙОНЕ

15:37 03.12.2020 ОАО «СтатусБанк» с 6декабря 2020 г. приостанавливает работу касс в Минске и Минском районе. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, временно не будет работать касса № 15 в Минске (ул. Нестерова, д. 49) и касса №14 в аг. Сеница (Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, 68/3)