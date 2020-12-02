ОАО «Банк БелВЭБ» расширило функциональность мобильного приложения «БелВЭБ Бизнес».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь при платежах в иностранной валюте клиенты прямо в мобильном приложении «БелВЭБ Бизнес» могут сделать фото необходимых для валютного контроля документов, конвертировать их в формат pdf, прикрепить для отправки в банк. При этом фото можно выбрать из галереи.

Ожидается, что в ближайшее время в мобильном приложении «БелВЭБ Бизнес» можно будет подписывать подготовленные в системе «Интернет-Банк» запросы в рамках валютного законодательства, а также заявки на покупку/продажу/конверсию валюты.