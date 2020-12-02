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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «БЕЛВЭБ БИЗНЕС» РАСШИРЕНА
12:50 03.12.2020
ОАО «Банк БелВЭБ» расширило функциональность мобильного приложения «БелВЭБ Бизнес».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь при платежах в иностранной валюте клиенты прямо в мобильном приложении «БелВЭБ Бизнес» могут сделать фото необходимых для валютного контроля документов, конвертировать их в формат pdf, прикрепить для отправки в банк. При этом фото можно выбрать из галереи.
Ожидается, что в ближайшее время в мобильном приложении «БелВЭБ Бизнес» можно будет подписывать подготовленные в системе «Интернет-Банк» запросы в рамках валютного законодательства, а также заявки на покупку/продажу/конверсию валюты.
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