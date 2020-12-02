БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЕ БАНКОМАТЫ В ВИТЕБСКЕ И БРЕСТЕ

11:46 03.12.2020 ЗАО "РРБ–Банк" установило новые банкоматы в Витебске (ул. Ленина, 26А. ТРК "Марко") и Бресте (пр-т Машерова, 17-1. ОАО "Брестский центральный универмаг"). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, банкомат в Витебске работает в формате 24/7, в Бресте – с 10:00 до 21:00).