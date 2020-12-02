Белинвестбанк возобновил возможность пополнить вклады «Личный выбор» и «Наша поддержка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам, договоры по которым оформлены в период с 29 октября 2018 года по 2 сентября 2019 года, доступно пополнение в долларах США и евро, на условиях ранее заключенного договора.

Срочный безотзывный банковский вклад «Личный выбор» – один из наиболее востребованных и доступных. При открытии депозита в долларах США и евро процентная ставка фиксированная. Она варьируются в зависимости от валюты и срока размещения денежных средств. Для долларов США она колеблется в диапазоне от 1,25% до 2%, для евро – от 0,90% до 1,2%. Минимальный размер вклада – 200 USD / 200 EUR / 5000 RUB.

Срочный отзывный депозит «Наша поддержка» рассчитан на специальную целевую аудиторию. Оформить вклад могут лица, достигшие пенсионного возраста, инвалиды, а также бывшие сотрудники силовых структур.