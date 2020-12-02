С 3 декабря 2020 года по техническим причинам временно будет недоступен вход и регистрация в интернет-банке «Приорбанк» ОАО с помощью межбанковской системы идентификации (МСИ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для авторизации клиенту необходимо использовать логин и пароль от интернет-банка Prior Online.