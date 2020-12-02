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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВХОД В ИНТЕРНЕТ-БАНК ПРИОРБАНКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МСИ С 3 ДЕКАБРЯ БУДЕТ НЕДОСТУПЕН
09:45 03.12.2020
С 3 декабря 2020 года по техническим причинам временно будет недоступен вход и регистрация в интернет-банке «Приорбанк» ОАО с помощью межбанковской системы идентификации (МСИ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для авторизации клиенту необходимо использовать логин и пароль от интернет-банка Prior Online.
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