БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРИОРБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ОТДЕЛЕНИЯ В БОБРУЙСКЕ

16:29 02.12.2020 «Приорбанк» ОАО закрыло отделение в Бобруйске (ул. 50 лет ВЛКСМ, 33. ТЦ «Корона»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, работа отделения приостановлена по 4 декабря 2020 года по техническим причинам. Для совершения необходимых операций в банке рекомендуют использовать интернет-банк для физических лиц и для бизнеса, а также клиент-банк.