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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЖУРНАЛ GLOBAL FINANCE НАЗВАЛ БЕЛАРУСБАНК ЛУЧШИМ ПОСТАВЩИКОМ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В РЕСПУБЛИКЕ
15:10 02.12.2020
В рамках 21-й ежегодной номинации журнала Global Finance ОАО «Беларусбанк» удостоено премии Best Foreign Exchange Provider Awards — лучший мировой поставщик иностранной валюты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, критерии выбора победителей премии поставщиков иностранной валюты включали объем транзакций, долю рынка, объем глобального охвата, обслуживание клиентов, конкурентное ценообразование и инновационные технологии.
Журнал Global Finance, основанный в 1987 году, имеет тираж в 50 тысяч экземпляров и распространяется в 191 стране мира.
Global Finance регулярно выбирает лучшие банки и других поставщиков финансовых услуг. Награды Global Finance, присуждаемые банкам и другим поставщикам финансовых услуг, стали надежным стандартом качества и передового опыта для мирового финансового сообщества.
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