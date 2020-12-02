В рамках 21-й ежегодной номинации журнала Global Finance ОАО «Беларусбанк» удостоено премии Best Foreign Exchange Provider Awards — лучший мировой поставщик иностранной валюты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, критерии выбора победителей премии поставщиков иностранной валюты включали объем транзакций, долю рынка, объем глобального охвата, обслуживание клиентов, конкурентное ценообразование и инновационные технологии.

Журнал Global Finance, основанный в 1987 году, имеет тираж в 50 тысяч экземпляров и распространяется в 191 стране мира.

Global Finance регулярно выбирает лучшие банки и других поставщиков финансовых услуг. Награды Global Finance, присуждаемые банкам и другим поставщикам финансовых услуг, стали надежным стандартом качества и передового опыта для мирового финансового сообщества.