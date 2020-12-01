|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИНВЕСТПЛОЩАДКА БАНКА БЕЛВЭБ ВЫПУСКАЕТ ТОКЕНЫ ООО «ГРИНРОЗНИЦА»
13:05 02.12.2020
ОАО «Банк БелВЭБ» начало с 1 декабря 2020 года на инвест-платформе FINSTORE.by выпуск токенов одного из лидеров на рынке белорусской розничной торговли ООО «ГРИНрозница».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для инвестирования предлагается выпуск токенов в объеме 3,5 млн долларов США со ставкой дохода 5% годовых и сроком на 5 лет. Покупатели токенов при необходимости могут досрочно обратиться к эмитенту за возвратом вложенных средств в 2022 и 2024 годах.
В соответствии с планами по активному расширению торговой сети, привлекаемые в рамках данного ICO токенов ресурсы будут направлены на финансирование текущей деятельности, инвестиционных затрат, открытия новых торговых объектов, а также развития собственной службы доставки сети GREEN.
Сеть GREEN занимает одну из лидирующих позиций в сегменте торговли преимущественно продовольственными товарами. Компания широко представлена по всей стране и продолжает активно развивать свою торговую сеть. На данный момент сеть гипермаркетов GREEN включает 21 объект и охватывает столицу и все областные центры Республики Беларусь, а также такие города как Жодино, Полоцк, Смолевичи, Борисов и Солигорск. До конца 2020 года сеть GREEN пополнится еще 2 объектами, что увеличит общую площадь торговых объектов до 150 тыс. м2.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 01.12.2020
Курсы в банках
на 02.12.2020
Конвертация в банках
на 02.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте