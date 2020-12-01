ОАО «Банк БелВЭБ» начало с 1 декабря 2020 года на инвест-платформе FINSTORE.by выпуск токенов одного из лидеров на рынке белорусской розничной торговли ООО «ГРИНрозница».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для инвестирования предлагается выпуск токенов в объеме 3,5 млн долларов США со ставкой дохода 5% годовых и сроком на 5 лет. Покупатели токенов при необходимости могут досрочно обратиться к эмитенту за возвратом вложенных средств в 2022 и 2024 годах.

В соответствии с планами по активному расширению торговой сети, привлекаемые в рамках данного ICO токенов ресурсы будут направлены на финансирование текущей деятельности, инвестиционных затрат, открытия новых торговых объектов, а также развития собственной службы доставки сети GREEN.

Сеть GREEN занимает одну из лидирующих позиций в сегменте торговли преимущественно продовольственными товарами. Компания широко представлена по всей стране и продолжает активно развивать свою торговую сеть. На данный момент сеть гипермаркетов GREEN включает 21 объект и охватывает столицу и все областные центры Республики Беларусь, а также такие города как Жодино, Полоцк, Смолевичи, Борисов и Солигорск. До конца 2020 года сеть GREEN пополнится еще 2 объектами, что увеличит общую площадь торговых объектов до 150 тыс. м2.