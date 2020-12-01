Внесены изменения в Сборник размеров платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО «Белинвестбанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, они затрагивают продукты и услуги для частных клиентов и бизнеса. Изменения вступают в силу поэтапно.

С 11 декабря 2020 года увеличивается плата за выяснение в платежной системе правильности списания денежных средств со счета. Плата (вознаграждение) в размере 84,5 белорусского рубля будет браться в случае необоснованного опротестования списанной со счета суммы.

Кроме того, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, пришедшим на обслуживание в Белинвестбанк через межбанковскую систему идентификации, предоставляется доступ к системе «Интернет-Банкинг» без взимания абонентской платы в течение 4 месяцев. Если в течение этого срока клиентом не открыт текущий (расчетный) банковский счет, производится его отключение от данного канала дистанционного банковского обслуживания.

В Сборнике размеров платы (вознаграждений) зафиксировано, что не будет взиматься плата за подготовку и согласование текста внутренней банковской гарантии.

Для операций по платежным карточкам физических лиц и по корпоративным карточкам установлена плата в размере 0,01 белорусского рубля за совершение USSD-запроса по просмотру баланса карточки и ее разблокировке. При этом за совершение USSD-запроса по блокировке карточки плата не берется.

Плата за отправку одного USSD-запроса взимается также в соответствии с тарифными планами оператора мобильной связи: МТС, А1 и life:).

Для физических лиц внесены изменения в перечень операций, включенных в пакетное обслуживание. В частности, пакет «Лучшие годы» дополнен операцией по предоставлению информации о балансе карточки работниками банка при обращении клиента по телефону в Контакт-центр.

Установлены размеры вознаграждения по выпуску карточного продукта «Детская карта» на базе Visa Classic и Maestro. В соответствии с этим, актуализированы карточные пакеты «Премиум», «Люкс», «VIP».