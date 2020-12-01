БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ПОВ № 40 В БРЕСТЕ

10:49 02.12.2020 «Франсабанк» ОАО с 28 ноября 2020 года приостановило работу пункта обмена валюты № 40 в Бресте (ул. Московская, 210. Торговый центр «Корона»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.