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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ПОВ № 40 В БРЕСТЕ
10:49 02.12.2020
«Франсабанк» ОАО с 28 ноября 2020 года приостановило работу пункта обмена валюты № 40 в Бресте (ул. Московская, 210. Торговый центр «Корона»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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