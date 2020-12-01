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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК ПОЗВОЛИЛ СНИМАТЬ НАЛИЧНЫЕ БЕЗ КОМИССИИ В БАНКОМАТАХ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ
09:51 02.12.2020
ОАО «БПС-Сбербанк» с 1 декабря разрешил владельцам своих карт снимать наличные до 150 рублей в месяц без комиссии в любых банкоматах страны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, такая возможность доступна по карточкам БПС-Сбербанка, выпущенным на платформе собственного локального процессингового центра.
В сети собственных АТМ и банкоматах банков-партнеров действуют прежние условия, где лимиты традиционно не устанавливаются.
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