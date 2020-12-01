БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БПС-СБЕРБАНК ПОЗВОЛИЛ СНИМАТЬ НАЛИЧНЫЕ БЕЗ КОМИССИИ В БАНКОМАТАХ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ

09:51 02.12.2020 ОАО «БПС-Сбербанк» с 1 декабря разрешил владельцам своих карт снимать наличные до 150 рублей в месяц без комиссии в любых банкоматах страны. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, такая возможность доступна по карточкам БПС-Сбербанка, выпущенным на платформе собственного локального процессингового центра. В сети собственных АТМ и банкоматах банков-партнеров действуют прежние условия, где лимиты традиционно не устанавливаются.