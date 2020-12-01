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ЦЕПТЕР БАНК УМЕНЬШИЛ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ «ЦЕПТЕР КЛУБ»

18:01 01.12.2020 ЗАО «Цептер Банк» с 1 декабря 2020 года уменьшает процентную ставку по кредиту «Цептер Клуб». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка уменьшена до 13,33% годовых.