БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗИЛИЦ

17:21 01.12.2020 «Франсабанк» ОАО с 1 декабря 2020 года изменило размеры процентных ставок по вновь выдаваемым кредитам физическим лицам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по кредитному продукту "Возможно все!" ставка при сроке кредитования от 13 месяцев до 5 лет и на рефинансирование кредитов, полученных в других банках, при сроке кредитования от 13 месяцев до 5 лет составляет 23,9% (СР НБ РБ + 16,15 п.п.).