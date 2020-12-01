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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗИЛИЦ
17:21 01.12.2020
«Франсабанк» ОАО с 1 декабря 2020 года изменило размеры процентных ставок по вновь выдаваемым кредитам физическим лицам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по кредитному продукту "Возможно все!" ставка при сроке кредитования от 13 месяцев до 5 лет и на рефинансирование кредитов, полученных в других банках, при сроке кредитования от 13 месяцев до 5 лет составляет 23,9% (СР НБ РБ + 16,15 п.п.).
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