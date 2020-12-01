С 1 декабря банк ВТБ (Беларусь) увеличил размер ставок по вкладам в долларах США со сроком размещения 395 дней и 732 дня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, повышена на 1,75 п.п. ставка по вкладам со сроком размещения 395 дней при оформлении в офисах банка и на срок размещения 732 дня при оформлении онлайн. Со сроком размещения депозитов на 732 дня при оформлении в офисах, а также со сроком размещения 395 дней по онлайн-депозитам ставка повышена на 1,65 п.п.

Наиболее выгодное предложение от банка получат вкладчики при размещении депозитов в режиме онлайн «ВТБ-Enter» на срок 395 дней. Ставка по данному депозиту увеличена на 1.85 п.п. и составит 2,20% годовых.