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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПОВЫСИЛИСЬ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В ДОЛЛАРАХ США
16:39 01.12.2020
С 1 декабря банк ВТБ (Беларусь) увеличил размер ставок по вкладам в долларах США со сроком размещения 395 дней и 732 дня.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, повышена на 1,75 п.п. ставка по вкладам со сроком размещения 395 дней при оформлении в офисах банка и на срок размещения 732 дня при оформлении онлайн. Со сроком размещения депозитов на 732 дня при оформлении в офисах, а также со сроком размещения 395 дней по онлайн-депозитам ставка повышена на 1,65 п.п.
Наиболее выгодное предложение от банка получат вкладчики при размещении депозитов в режиме онлайн «ВТБ-Enter» на срок 395 дней. Ставка по данному депозиту увеличена на 1.85 п.п. и составит 2,20% годовых.
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