ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 декабря 2020 года возобновляет доступ к системе Интернет-банкинг с использованием Межбанковской системы идентификации (МСИ), сообщает пресс-служба банковского учреждения.

Доступ к системе Интернет-банкинг посредством МСИ предоставляется только пользователям, выразившим свое согласие на использование данного способа аутентификации.

Для выражения согласия необходимо авторизоваться в системе Интернет-банкинг и выполнить следующие действия: выбрать «Мой профиль» - «Личные данные» - «Изменить данные», далее в разделе «Данные аутентификации» снять запрет (убрать «птичку») в поле «МСИ» и нажать кнопку «Сохранить».

Ранее банк информировал о временной недоступности входа в Интернет-банкинг через МСИ.