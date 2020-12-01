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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МСИ
15:11 01.12.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 декабря 2020 года возобновляет доступ к системе Интернет-банкинг с использованием Межбанковской системы идентификации (МСИ), сообщает пресс-служба банковского учреждения.
Доступ к системе Интернет-банкинг посредством МСИ предоставляется только пользователям, выразившим свое согласие на использование данного способа аутентификации.
Для выражения согласия необходимо авторизоваться в системе Интернет-банкинг и выполнить следующие действия: выбрать «Мой профиль» - «Личные данные» - «Изменить данные», далее в разделе «Данные аутентификации» снять запрет (убрать «птичку») в поле «МСИ» и нажать кнопку «Сохранить».
Ранее банк информировал о временной недоступности входа в Интернет-банкинг через МСИ.
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