БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК ОБНОВЛЯЕТ СПИСОК МСС-КОДОВ ПО НАЧИСЛЕНИЮ ПРОЦЕНТОВ MONEY-BACK

13:24 01.12.2020 ЗАО «РРБ-Банк» с 7 декабря 2020 года обновляет список МСС-кодов, по которым происходит начисление процентов money-back. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это касается платежных карточек Visa Classic Rewards CashUBack. Подробная информация об обновленных условиях начисления процентов money-back будет размещена в соответствующем разделе корпоративного сайта РРБ-Банка.