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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ОБНОВЛЯЕТ СПИСОК МСС-КОДОВ ПО НАЧИСЛЕНИЮ ПРОЦЕНТОВ MONEY-BACK
13:24 01.12.2020
ЗАО «РРБ-Банк» с 7 декабря 2020 года обновляет список МСС-кодов, по которым происходит начисление процентов money-back.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это касается платежных карточек Visa Classic Rewards CashUBack.
Подробная информация об обновленных условиях начисления процентов money-back будет размещена в соответствующем разделе корпоративного сайта РРБ-Банка.
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