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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 1 ДЕКАБРЯ НА ДЕПОЗИТ «ПЛЮС К СТАБИЛЬНОСТИ» БЕЛАГРОПРОМБАНКА МОЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВНОСИТЬ ДЕНЬГИ
12:08 01.12.2020
С 1 декабря 2020 года на срочный безотзывный депозит «Плюс к стабильности» можно дополнительно вносить деньги.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белагропромбанк», пополнение вкладов (депозитов) осуществляется: сроком хранения 35 календарных дней - первые 4 календарных дней хранения; сроком хранения 185 календарных дней - первые 150 календарных дней хранения; сроком хранения 370 календарных дней – первые 335 календарных дней хранения только для вкладов (депозитов) в белорусских рублях.
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