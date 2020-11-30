ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


С 1 ДЕКАБРЯ НА ДЕПОЗИТ «ПЛЮС К СТАБИЛЬНОСТИ» БЕЛАГРОПРОМБАНКА МОЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВНОСИТЬ ДЕНЬГИ


12:08 01.12.2020

С 1 декабря 2020 года на срочный безотзывный депозит «Плюс к стабильности» можно дополнительно вносить деньги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белагропромбанк», пополнение вкладов (депозитов) осуществляется: сроком хранения 35 календарных дней - первые 4 календарных дней хранения; сроком хранения 185 календарных дней - первые 150 календарных дней хранения; сроком хранения 370 календарных дней – первые 335 календарных дней хранения только для вкладов (депозитов) в белорусских рублях.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2020
валюта курс
EUR 3.0987
USD 2.5873
RUB 3.3982
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0987 +0.0193
USD 2.5873 +0.0056
RUB 3.3982 -0.0074
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0980 3.1020
USD 2.5880 2.5930
RUB 3.3880 3.3980
подробнее

Конвертация в банках
на 01.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1950 1.1980
EUR/RUB 91.2000 91.6000
USD/RUB 76.3000 76.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте