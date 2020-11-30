БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

С 1 ДЕКАБРЯ НА ДЕПОЗИТ «ПЛЮС К СТАБИЛЬНОСТИ» БЕЛАГРОПРОМБАНКА МОЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВНОСИТЬ ДЕНЬГИ

12:08 01.12.2020 С 1 декабря 2020 года на срочный безотзывный депозит «Плюс к стабильности» можно дополнительно вносить деньги. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белагропромбанк», пополнение вкладов (депозитов) осуществляется: сроком хранения 35 календарных дней - первые 4 календарных дней хранения; сроком хранения 185 календарных дней - первые 150 календарных дней хранения; сроком хранения 370 календарных дней – первые 335 календарных дней хранения только для вкладов (депозитов) в белорусских рублях.